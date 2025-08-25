Versión Impresa
Denunció a la PNC por usar su tarjeta de banco, pero la tenía su pareja

  • Por Susana Manai
24 de agosto de 2025, 19:25
Acusó a los agentes de usar sus documentos personales tras su detención. (Foto ilustrativa: istock)

Los registros indicaron que su tarjeta de banco fue entregada a su conviviente. 

Un ciudadano presentó una denuncia que llevó al Ministerio Público (MP) a intervenir en una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Panajachel, Sololá.  

(Foto: Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)
Según explicó, después de ser detenido en junio por un incidente relacionado con responsabilidad de conductores, sus documentos personales y su tarjeta de débito quedaron bajo custodia de los agentes.  

(Foto: Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)
El ciudadano acusó a los agentes de realizar compras no autorizadas; mientras tuvieron acceso a sus documentos personales tras su detención. 

Sin embargo, la denuncia dio un giro inesperado cuando fue notificado de que sus pertenencias, incluida la tarjeta de banco, habían sido entregadas a su conviviente que firmó un acta de recepción.

(Foto: Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)
Además, según los registros se confirmó que durante el tiempo que los agentes estaban a cargo de sus pertenencias no se realizaron transacciones con la tarjeta. 

El MP realizó un allanamiento en la subestación para recabar pruebas junto con la PNC. 

(Foto: Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)
Al finalizar, no se encontraron indicios que vincularan a los agentes con el uso indebido de la tarjeta, y la denuncia quedó registrada para el seguimiento correspondiente.

*Con información de Nuestro Diario

