Denunció a la PNC por usar su tarjeta de banco, pero la tenía su pareja

Los registros indicaron que su tarjeta de banco fue entregada a su conviviente.
Un ciudadano presentó una denuncia que llevó al Ministerio Público (MP) a intervenir en una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Panajachel, Sololá.
Según explicó, después de ser detenido en junio por un incidente relacionado con responsabilidad de conductores, sus documentos personales y su tarjeta de débito quedaron bajo custodia de los agentes.
El ciudadano acusó a los agentes de realizar compras no autorizadas; mientras tuvieron acceso a sus documentos personales tras su detención.
Sin embargo, la denuncia dio un giro inesperado cuando fue notificado de que sus pertenencias, incluida la tarjeta de banco, habían sido entregadas a su conviviente que firmó un acta de recepción.
Además, según los registros se confirmó que durante el tiempo que los agentes estaban a cargo de sus pertenencias no se realizaron transacciones con la tarjeta.
El MP realizó un allanamiento en la subestación para recabar pruebas junto con la PNC.
Al finalizar, no se encontraron indicios que vincularan a los agentes con el uso indebido de la tarjeta, y la denuncia quedó registrada para el seguimiento correspondiente.
*Con información de Nuestro Diario