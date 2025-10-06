Derrumbe en CAES: El hombre que no logró llegar a su trabajo

-

Muchos guatemaltecos siguen atrapados entre el tránsito ocasionado por el derrumbe de esta madrugada.

Varios guatemaltecos que hoy madrugaron para llegar a su trabajo, siguen varados luego del derrumbe registrado este lunes 6 de octubre en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Juan Castro es uno de ellos, quien desde muy temprano se dirigía a su trabajo, ubicado en el kilómetro 25.5, pero a esta hora de la tarde sigue atrapado en el punto.

"Este derrumbe nos ha afectado en varios aspectos, no logramos llegar al trabajo y el regreso a casa estará complicado. No hay buses", dijo.

Castro aún se encuentra en el kilómetro 21, esperando a que el paso sea habilitado.

"Espero que este problema se solucione en las próximas horas, porque no podemos hacer nada más que esperar", afirmó.

Se reanudan las acciones de limpieza

Las fuertes lluvias que han caído en el área del derrumbe paralizaron las labores de limpieza y búsqueda.

Sin embargo, el equipo de rescate ha reanudado el trabajo para agilizar la búsqueda del guardia desaparecido y habilitar el paso en ambos sentidos, pues varios conductores se han quedado varados en el lugar.

Las autoridades sugieren tomar las siguientes vías alternas: Santa Elena Barillas y Villa Canales, para quienes se dirigen a la capital, y la VAS para quienes van para carretera a El Salvador.