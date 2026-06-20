Derrumbe en la Interamericana: conductor resulta herido y el tránsito se ve afectado

La víctima fue trasladada a un centro asistencial luego de que un tronco le cayera encima.
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Un deslizamiento de tierra ocurrió la tarde de este sábado 21 de junio en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana, con dirección de la ciudad capital hacia San Lucas Sacatepéquez.
El derrumbe provocó que dos troncos descendieran hacia la carretera y uno de ellos cayó sobre un motorista que transitaba en ese sector.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar de los hechos para rescatar a la víctima, quien resultó con graves heridas, por lo que fue necesario su traslado hacia el Hospital Roosevelt.
Los escombros han obstaculizado dos de los tres carriles y esto ha generado tránsito lento, por lo que se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales.