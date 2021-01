¿Por qué desaparecen los barcos en el Triángulo de las Bermudas?

La reciente desaparición de un barco con 20 personas a bordo, que tenía previsto llegar a Florida desde las Bahamas, despertó nuevamente la leyenda del famoso "Triángulo de las Bermudas".

Esta zona ha generado mucha curiosidad desde la década de los 50, pues se habla de numerosas desapariciones ocurridas en el área, que se encuentra en el Atlántico Norte. ¿Qué tiene este lugar que fascina y asusta a expertos y fanáticos de lo desconocido?

Tras acaparar más de 200 mil millas para tratar de localizar a la embarcación, finalmente la Guardia Costera de Estados Unidos y de Bahamas, informaron que se suspendió la búsqueda del pequeño barco azul y blanco, tipo Mako Cuddy Cabin.

Detalles del lugar

Esta es un área geográfica con forma de triángulo equilátero, entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, Florida. Al unir estos tres puntos con una línea, se cuenta con un aproximado de 1800 km de lado, y una superficie de 1,1 millones de km².

El nombre del lugar surgió en 1953 por publicaciones de artículos en revistas acerca de cierta peligrosidad en la zona, entre ellos los trabajos del escritor y periodista norteamericano Vincent Gaddis. "La costa de las Carolinas" era conocida por sus numerosos naufragios, por eso fue llamada "El cementerio del Atlántico".

Las grandes olas también también provocaron respeto en el lugar.

Se decía que entre Puerto Rico y Bermudas se perdían más aviones, esto también generó dudas acerca de qué podría influir en el lugar. Muchos atribuyeron los sucesos a una especie de dimensión desconocida, magnetismo o un lugar con alta actividad extraterrestre.

La explicación a los hechos es más simple de lo que se cree: errores humanos de navegación, corrientes marinas o mal tiempo.

Este último complica o detiene las búsquedas de posibles naufragios, como ocurrió con el barco recién desaparecido.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020