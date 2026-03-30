Desarticulan organización criminal relacionada con el narcotráfico

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Fuerzas de seguridad incautaron un arsenal y capturaron a cinco hombres, entre ellos un menor de edad.

EN CONTEXTO: Incautan arsenal y capturan a dos sospechosos en Huehuetenango

El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, desarticuló una organización criminal en La Democracia, Huehuetenango, estructura que operaba en el occidente del país.

Cinco hombres fueron capturados en flagrancia, presuntamente están vinculados a una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero, según indicó el MP.

(Foto: PNC)

Los capturados

Los detenidos fueron identificados como: Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39; y un adolescente de 16, quien fue puesto a disposición del juzgado respectivo.

Según la investigación de las autoridades, esta organización no solo operaba a nivel local, sino que también a nivel transnacional.

(Foto: MP)

Lo incautado

Durante las diligencias se hizo la incautación de los siguientes objetos:

16 fusiles de diversos calibres.

117 tolvas para armas largas.

03 armas de fuego con 7 tolvas.

03 motocicletas.

05 celulares.

Un radio portátil.

Documentos personales.

Tarjetas de débito.

Más de 20 mil municiones.

Granadas de fragmentación.

Placas para vehículos.

Implementos tácticos como chalecos antibalas.

(Foto: MP)

(Foto: MP)

Además, está siendo utilizado equipo especializado, incluyendo detector de metales, pues se cree que podrían haber más indicios o caletas enterrados en el área, por lo que el operativo continúa en desarrollo, informó el MP.

(Foto: MP)

(Foto: PNC)

El operativo estratégico es liderado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

(Foto: MP)