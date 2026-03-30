Desarticulan organización criminal relacionada con el narcotráfico

Fuerzas de seguridad incautaron un arsenal y capturaron a cinco hombres, entre ellos un menor de edad.
EN CONTEXTO: Incautan arsenal y capturan a dos sospechosos en Huehuetenango
El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, desarticuló una organización criminal en La Democracia, Huehuetenango, estructura que operaba en el occidente del país.
Cinco hombres fueron capturados en flagrancia, presuntamente están vinculados a una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero, según indicó el MP.
Los capturados
Los detenidos fueron identificados como: Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39; y un adolescente de 16, quien fue puesto a disposición del juzgado respectivo.
Según la investigación de las autoridades, esta organización no solo operaba a nivel local, sino que también a nivel transnacional.
Lo incautado
Durante las diligencias se hizo la incautación de los siguientes objetos:
- 16 fusiles de diversos calibres.
- 117 tolvas para armas largas.
- 03 armas de fuego con 7 tolvas.
- 03 motocicletas.
- 05 celulares.
- Un radio portátil.
- Documentos personales.
- Tarjetas de débito.
- Más de 20 mil municiones.
- Granadas de fragmentación.
- Placas para vehículos.
- Implementos tácticos como chalecos antibalas.
Además, está siendo utilizado equipo especializado, incluyendo detector de metales, pues se cree que podrían haber más indicios o caletas enterrados en el área, por lo que el operativo continúa en desarrollo, informó el MP.
El operativo estratégico es liderado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de las fuerzas de seguridad.