Descansa como la realeza con los colchones Hilker

  • Por Redacción comercial
10 de diciembre de 2025, 14:55
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

La marca alemana, Hilker, dedicada a la fabricación de muebles, sistemas de descanso y colchones; llega a Guatemala, gracias a una alianza con Grupo Facenco.

Luego de cuatro generaciones, fundada en 1888, Hilker continúa perfeccionando el arte del descanso combinando la ingeniería alemana con una visión global.

Esta nueva alianza es una promesa de Grupo Facenco, de continuar consintiendo a los guatemaltecos y centroamericanos, a través de productos que combinen tecnología, diseño y bienestar.

Los colchones Hilker se han destacado por incorporar la mayor cantidad de resortes, entre 800 a 1 mil, creando una sensación de un masaje incorporado y brindando un descanso más confortable
Diego Fuentes
, director general de camas Facenco.

Prueba la experiencia del descanso Hilker en Almacenes Siman, donde podrás adquirir tu colchón.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

