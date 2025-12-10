Descansa como la realeza con los colchones Hilker

La marca alemana, Hilker, dedicada a la fabricación de muebles, sistemas de descanso y colchones; llega a Guatemala, gracias a una alianza con Grupo Facenco.
Luego de cuatro generaciones, fundada en 1888, Hilker continúa perfeccionando el arte del descanso combinando la ingeniería alemana con una visión global.
Esta nueva alianza es una promesa de Grupo Facenco, de continuar consintiendo a los guatemaltecos y centroamericanos, a través de productos que combinen tecnología, diseño y bienestar.
Prueba la experiencia del descanso Hilker en Almacenes Siman, donde podrás adquirir tu colchón.