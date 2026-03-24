Arévalo descarta otorgar prórroga para la entrada en vigencia de la gasolina E10

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La obligatoriedad del uso de la gasolina E10 entrará en vigencia el próximo 30 de junio, reiteraron las autoridades.

El presidente Bernardo Arévalo descartó alguna prórroga para la entrada en vigencia de la obligatoriedad de comercializar gasolina mezclada con etanol al 10 % (E10) y señaló que Guatemala puede comprar dicho insumo a cualquier país del mundo.

Duranta la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado si derivado de la crisis por el aumento en el precio de los combustibles se ha contemplado de posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de la gasolina E10.

"No, no se ha contemplado. La expectativa es que el etanol en la gasolina lo que va a terminar por causar es una baja del precio, especialmente en este momento en donde el precio del combustible está subiendo, el etanol no está subiendo", contestó el gobernante.

Arévalo resaltó que lo proyección es que al entrar en vigor la mezcla E10, habría una baja en el costo del combustible.

El etanol se produce en Guatemala y no hay ninguna restricción para comercializarlo acá o con otros mercados. (Foto: Archivo / Soy502)

"Eso es lo que se espera, básicamente. Entonces, al contrario, no tendríamos ninguna razón para no ponerlo en vigor", añadió el presidente.

Se puede comprar etanol a cualquier país

Durante la conferencia el mandatario también fue consultado si debido a la firma del acuerdo reciproco de aranceles con Estados Unidos donde se señala que Guatemala hará su mejor esfuerzo para comprar etanol a ese país se tiene limitantes para adquirirlo en otros mercados.

"En el marco del acuerdo con los Estados Unidos se incluye la compra de etanol, pero eso no quiere decir que se limita la compra en ningún momento, ni ahora, ni a otros proveedores, ni nada", respondió el gobernante a la pregunta.

Arévalo señaló que debido a lo anterior, no habría problema con el abastecimiento y recordó que hay una producción nacional de etanol, pero que es exportada en su mayoría ya que, por el momento, el producto no se utiliza en el mercado nacional.