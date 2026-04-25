Alertan por descenso de lahares en volcanes de Fuego y Santiaguito

La temporada de descenso de lahares da inicio debido a la época lluviosa, lo que representa un peligro para la población por los flujos que arrastran distintos objetos y materiales.
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Junto a la época lluviosa, da inicio la temporada de descenso de lahares en los volcanes de Fuego y Santiaguito, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) brinda recomendaciones.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) publicó los boletines vulcanológicos especiales de ambos colosos, en los que alerta por los lahares provocados por las lluvias.
Estos lahares son flujos que pueden arrastrar lodo, ramas, troncos, bloques de roca y otros materiales a su paso, lo que representa un riesgo para las personas que habitan y transitan en sectores cercanos a barrancas o ríos.
Recomendaciones
Debido a estas condiciones, la Conred le recomienda a la población en general lo siguiente:
- No cruzar ni permanecer en ríos o barrancas, con cualquier tipo de medio de transporte.
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales.
- Tener lista la mochila de las 72 horas y activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Identificar las rutas de evacuación en su comunidad.
- Poner en práctica el principio de autoevaluación de ser necesario y seguir siempre las indicaciones de las autoridades locales.
Asimismo, la Conred ha brindado las siguiente recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales:
- Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al descenso de lahares.
- Revisar y socializar el mapa de descenso de lahares, así como los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.
- Mantenerse informados a través de medios oficiales como Conred e Insivumeh.
- Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la Conred ante el descenso de lahares.
De igual manera, ante cualquier eventualidad de emergencia o desastre natural, se puede comunicar al 119 de la Conred.