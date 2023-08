El desconcertante mensaje de Jay de la Cueva de "Moderatto" a sus fans

-

Jay de la cueva sorprendió a sus seguidores al anunciar que tras 24 años su famoso personaje en la agrupación "Moderatto" este había llegado a su final.

El músico grabó un video que subió a sus plataformas donde comentó que dejará su participación en la famosa banda que inició como un performance y se convirtió en un fenómeno musical.

"Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí, tengo una noticia importante que compartirles, voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderatto", inició.

"No ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo, me seduce muchísimo la evolución y estoy en una búsqueda, experimentando", dijo, explicando que es momento de nuevos destinos.

"Les agradezco mucho a todos los involucrados, obviamente a mis cuatro compañeros de grupo, a nuestro staff, a toda la familia y principalmente a ti, por tanto amor durante este tiempo, les tendré noticias de lo nuevo y los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer y va a ser una oportunidad increíble para podernos despedir, muchas gracias de nuevo", dijo a los seguidores.

La banda Moderatto

Es un grupo mexicano formado en 1999, originalmente fue creado como una especie de parodia, una exageración de los estereotipos de las bandas de glam rock. hasta llegar a lo grande, con el amor del público, tienen 12 álbumes de estudio, su más reciente trabajo fue "Rockean Bien Duro", lanzado en agosto de 2022.

Jay inició la superbanda "The Guapos" junto a Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar, se les llama súperbanda al incluir a artistas de renombre del rock latinoamericano, además el famoso afirmó que dese enfocarse en su proyecto como solista.

