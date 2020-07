Su nombre es Louis Cabarubio, tiene 75 años y reside en Houston, Texas. En los últimos días es conocido en ese país como "El Hombre Milagro", pues venció al cáncer en dos ocasiones y ahora, también derrotó al Covid-19 tras presentar complicaciones respiratorias.

De acuerdo con el artículo publicado por Univisión, Cabarubio tuvo que ser internado el 13 de abril pasado en el hospital de Mainland, en Texas City tras presentar síntomas de Covid-19. En esa oportunidad, los médicos dijeron que el septuagenario padecía doble neumonía a causa del coronavirus y estuvo un mes internado.

“Mi padre recuerda que estaba pescando un día y al día siguiente se despertó en un hospital”, dijo a Univision, Norma Cabarubio Moore.

“Luego me llamó para decirme que tenía una mala alergia, que no se sentía bien y aunque no sentía fiebre, contactamos a su doctor quien nos dijo que eran síntomas de covid-19”, relató Norma.

Cáncer y ahora Covid-19

Debido a que sus niveles de oxígeno estaban muy bajos, los médicos dijeron a la familia que creían que Louis no sobreviviría esa noche. “Todo sucedió muy rápido... Después de eso, todos los hermanos nos pusimos a orar cada noche a través de Zoom, incluyendo muchos amigos nuestros que viven en California”, relató su hija.

Fue en 2006 que el hombre le había ganado la batalla al cáncer de colon y en 2008 venció un tipo cáncer en la próstata. Desde 2009 no ha tenido remisiones cancerígenas de ningún tipo.

“Mi sobrina Cassie dice que mi papá tiene nueve vidas”, dijo Norma. Ella contó que de manera sorprendente, el 5 de mayo fue separado del respirador artificial, justamente el día de su cumpleaños número 75.

Estuvo un mes internado y el día de su cumpleaños logró quitarse el respirador. (Foto: Univisión)

Lorenzo López, nieto de Louis, de 22 años dijo que llegó a pensar: “Mi abuelo no sobrevivirá. Rápidamente me arrepentí de ese pensamiento y llamé a toda la familia, incluyendo a mi abuela para que todos rezáramos por mi “grandpa”, expresó.

“Cuando él estaba en el hospital recordé que cuando nos casamos me cargó en sus brazos en la puerta de casa donde vivimos 20 años de años de matrimonio”, dijo Antonia López, ex esposa del sobreviviente de la pandemia.

El 12 de mayo, entre aplausos de médicos, enfermeras, familiares y amigos, Louis Cabarubio salió en una silla de ruedas rumbo a su recuperación en casa. El hombre que derrotó al cáncer dos veces y luego al coronavirus, fue fotografiado portando orgullosamente una camiseta con el lema: “COVID Survivor 2020”.

Como secuela de la enfermedad Louis sufre de coágulos sanguíneos en los brazos

*Lee la historia completa aquí en Univisión

