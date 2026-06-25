¡Desde el mar! Captan momento del terremoto en Venezuela (video)

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Las imágenes muestran la fuerza que cobran las olas del mar, mientras varios edificios se derrumban.

EN CONTEXTO: Venezolano narra su experiencia en los dos terremotos que sacudieron a su país

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos que azotaron el miércoles a Venezuela, los cuales provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En la zona costera se observaron decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.

Un grupo de pescadores que estaba en las aguas de La Guaira captó el impacto de los fuertes sismos desde el agua.

En el video se ve cómo la orilla del mar quedó cubierta por una densa nube de polvo tras la caída de varios edificios en la costa.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

En Catia la Mar, a 40 minutos de Caracas, vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 con su epicentro a 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.