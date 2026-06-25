Venezolano narra su experiencia en los dos terremotos que sacudieron a su país

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Uno de los estados costeros "parece una zona de guerra" por los edificios derrumbados, según indicó un comunicador social de Caracas, Venezuela.

El comunicador social Anderson Ayala, quien habita en Caracas, Venezuela, narró su experiencia tras registrarse dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en su país, los cuales ocasionaron daños y dejó heridos.

Ayala comentó que recién había terminado de trabajar y disfrutaba del partido de Brasil ante Escocia por el Mundial de la FIFA 2026, pero "a los dos o tres minutos sentí que se movía mi cama, al principio no fue tan fuerte y en segundos se acrecentó", explicó.

Varios inmuebles colapsaron debido a los terremotos de este miércoles en Venezuela. (Foto: Cortesía)

"Mi mamá estaba alterada... yo sentía que el piso se movía, pese a que no se caían las cosas, el sismo era fuerte y duró como 40 segundos", mencionó Ayala.

Después de haber bajado del edificio, el comunicador indicó que habían losas caídas y "todo el mundo estaba alterado, fuera de sus cabales. Luego ya no he sentido si han habido réplicas, ya que vivo en Caracas vivo en donde hay suelo rocoso y no son tan perceptibles los sismos", dijo.

Miles de ciudadanos han resultado afectados luego de los fuertes sismos que sacudieron a Venezuela. (Foto: Cortesía)

"Parece una zona de guerra"

Los terremotos "fueron más sensibles en los estados costeros del país, hacia el occidente. En La Guaira parece una zona de guerra, muchísimos edificios, casas, centros comerciales colapsados", añadió.

De acuerdo con Ayala, en los sectores más afectados es probable que hayan víctimas soterradas luego de que varios inmuebles se desplomaran por los fuertes movimientos telúricos.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

"El Gobierno decretó estado de Excepción, todavía no hay datos oficiales de daños y fallecidos, pero en lo que hemos visto en el servicio estadounidense es de que serían miles de afectados o víctimas", puntualizó Ayala.

Además, el comunicado cree que el Estado no tiene la capacidad para remover escombros y de brindar una atención inmediata, ya será "una labor titánica", indicó.