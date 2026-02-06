El abogado que murió luego de ser impactado por un auto (video)

-

La víctima iba en su motocicleta cuando fue impactado por un auto a toda velocidad.

Un fuerte accidente se registró en la calle principal del barrio Tres de Abril, San Benito Petén. El hecho dejó dos personas fallecidas y cinco más heridas.

Entre las víctimas mortales se encuentran Samuel Alberto Ruiz Chayax, de 51 años, quien era un abogado muy reconocido en el municipio.

También falleció Alfonso Cano Camacho, de 60 años, informaron cuerpos de socorro.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional por elementos de los Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja Guatemalteca, pero fallecieron al ingresar al centro asistencial a causa de las severas heridas que les ocasionó el impacto.

Además, resultaron lesionados Marlon Henry Enamorado Chigua, de 51 años; Jorge Manuel Chen Guzmán, de 50; Olga Arely Ochaeta Vidal, de 47; Marina Alejandra Benett, de 26, y Juan José Arévalo Sánchez, de 38, todos trasladados al mismo centro asistencial.

La motocicleta del abogado quedó completamente destruida. (Foto: Carlos Peláez/Nuestro Diario)

A excesiva velocidad

Según testigos, tres carros y una motocicleta estuvieron involucrados en el hecho de tránsito, el cual quedó grabado en cámaras de vigilancia ubicadas en el sector.

Las imágenes muestran que el carro de Alfonso Cano está detenido en la calle principal antes de cruzar hacia el otro extremo; sin embargo, otra camioneta que se conduce a excesiva velocidad no frena y lo impacta, tras arrollar a Samuel Ruíz, quien iba en moto.

La colisión fue tan fuerte que los vehículos chocaron contra otros dos carros que se movilizan en el mismo sector.

El Ministerio Público informó que hay dos personas capturadas por este hecho.