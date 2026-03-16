Desfalco al CHN: Trasladan a Pedro Duque para audiencia de primera declaración

-

El Crédito Hipotecario Nacional presentó una querella por desfalco de Q20 millones en 2024. Desde octubre de 2025 han sido capturadas 10 personas implicadas en el saqueo millonario.

Pedro Duque, acusado en el caso de desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se encuentra afuera del juzgado Segundo en donde se realizará la audiencia de primera declaración.

La audiencia estaba programada para las 8:30 horas de este lunes 16 de marzo. Mientras aguarda al inicio de la diligencia, Duque se encuentra esposado de manos y pies y resguardado por agentes del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil.

El MP imputará los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y estafa propia en forma continuada. El caso mantiene reserva parcial, por lo que aún se desconoce si los medios de comunicación podrán documentar la audiencia.

Pedro Duque ya está en torre de tribunales. Tiene audiencia de primera declaración acusado en el desfalco al CHN. pic.twitter.com/TqYDKl0ML0 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 16, 2026

Detalles del caso

En octubre de 2025, el juzgado Segundo giró 12 órdenes de captura en contra de una red de personas que se organizaron para desfalcar Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN). En ese momento, las autoridades arrestaron a 7. Meses después, tres personas más se presentaron ante el juzgado.

Hasta la fecha, diez personas están ligadas a proceso penal por desfalco al CHN. Los señalados están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. Desde entonces, la investigación se ha mantenido en reserva parcial.

Así ocurrió el desfalco millonario

Soy502 tuvo acceso a documentos que revelan cómo la red liderada por Duque realizó el desfalco a la entidad bancaria. Uno de estos documentos, la auditoría realizada por el CHN, detalla que la extracción del dinero fue planificada y consensuada con personal de banco (denunciados y capturados).

En la investigación, Duque es vinculado con la empresa La Ceiba, la cual habría firmado un convenio con el CHN para otorgar créditos a sus empleados y esta corporación daría en garantía un terreno.

Duque no es el propietario ni representante legal de "La Ceiba", empresa dedicada al reciclaje. Cuenta con dos direcciones, una en zona 1 y otra en zona 14, pero cuyas operaciones están en duda, según se determinó en la investigación.

Declaraciones de los afectados y algunas personas que retiraron el dinero, vinculan directamente a Pedro Duque con la empresa, La Ceiba. Además, el representante legal William Rocael López Trigueros, es, según las fuentes consultadas, persona de confianza del acusado y posible testaferro.

Incluso, López Trigueros presentó al CHN una constancia de ingresos de La Ceiba de Q75 mil.

Durante los allanamientos para la captura de López Trigueros, las autoridades incautaron armas de fuego de grueso calibre y autos de alta gama.

Según los documentos, La Ceiba giró constancias de ingresos a supuestos trabajadores. Estos, a su vez, utilizaron esos documentos para solicitar tarjetas de crédito del CHN, y a través de ellas pidieron extrafinanciamientos por Q400 mil.

Pese a que existen documentos que "respaldan" la solicitud del producto bancario, todo estaba previamente coordinado incluso por el gerente general del CHN, Sven Rosenhoef Greenberg (con orden de captura y declarado en rebeldía) y otros empleados del banco, por lo que se otorgaron 59 tarjetas de crédito.

Tanto los documentos, como las constancias de ingresos, tienen aspectos en común: los supuestos trabajadores, eran "subgerentes" y devengaban entre Q38 mil y Q40 mil. Sin embargo, la auditoría interna del banco y la investigación arrojan que estas personas no tenían el perfil económico descrito y el banco incumplió con los procedimientos internos, pues los extrafinanciamientos se aprobaron bajo "excepción", autorizados por Rosenhoef.

La Ceiba giró cartas de ingresos a 43 personas de las 59 que solicitaron el crédito.

Todos los caminos llevan a Duque

Aunque 59 personas solicitaron las tarjetas de crédito, para posteriormente pedir los extrafinanciamientos, no todos tenían conocimiento real de lo que estaba pasando, según se lee en la auditoría del banco.

La auditoría bancaria revela que muchos de los que solicitaron tarjetas eran trabajadores vinculados a Duque. Según se lee, otros fueron engañados, pues dieron documentos para que les tramitaran tarjetas de crédito y a cambio les ofrecían víveres, mientras que un grupo menor ni tenía conocimiento del trámite.

Según una de las declaraciones detalladas en los documentos que Soy502 tuvo a la vista, López Trigueros le exigió a un trabajador que le diera copia de su DPI porque darían un cheque para retirar un dinero. Días después, esta persona recibió el cheque del CHN por Q400 mil y lo cambió.

"Yo cambié el cheque y todo el dinero lo entregué al señor Pedro Duque", se lee en la declaración de un testigo que se encuentra en los documentos de la investigación.

Pedro Duque presumía en redes sociales, viajes, vehículos, armas de fuego y más. (Foto: Facebook)

De acuerdo con el informe, otra persona que fue contactada por el CHN para cobrarle el extrafinanciamiento. Sin embargo, esta dijo que se comunicaran con Duque porque él solo había hecho un favor de cobrar el cheque.

Aunque Duque no aparece en las solicitudes de tarjeta de crédito, ni extrafinanciamientos, tampoco en los cheques girados, sí fue grabado por una cámara de seguridad del banco el 18 de enero de 2024.

Ese día, vestido con una camisa negra, llegó al banco. Según los fotogramas, le entregaron varias hojas de formularios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Se retiró hacia el parqueo, posteriormente regresó con las hojas firmadas y varios DPI. Los documentos fueron recibidos por el jefe de la agencia. Cuando Duque se retira, varias personas llegaron a cambiar los cheques.

Pedro Duque en la agencia del CHN entregando copias de DPI de las personas que cambiarían los cheques. (Foto: Soy502)

57 cheques cambiados en 12 días

Los cheques de caja fueron girados a nombres de las personas que solicitaron las tarjetas de crédito. Esos cheques eran en respuesta a solicitudes de extrafinanciamiento.

Según el registro del banco, los cheques fueron girados los días 9, 10, 11, 12, 16, 18, 29 y 30 de enero, así como 7, 12, 20 de febrero y 1 de marzo de 2024. Estos fueron cobrados el mismo día en que se giraron o uno después. Las personas llegaban en grupo a cobrar los cheques, con apenas minutos de diferencia.

Por ejemplo, el día que Duque llegó a la agencia, el 18 de enero, se cambiaron 8 cheques entre las 16:33 y 16:41.

En las cámaras de seguridad quedó grabado cómo llegaban estas personas a cambiar los cheques para recibir grandes sumas de dinero que eran retirados en bolsas plásticas.

Personas llegaban a retirar fuertes sumas de dinero a agencias del CHN. (Foto: Soy502)

Las personas llegaban en grupo a cambiar los cheques girados por Q400 mil. (Foto: Soy502)

La mayoría de cheques fueron girados por Q400 mil, aunque en algunos casos los montos fueron de Q150 mil, Q200 mil y Q300 mil. Según las investigaciones, 52 de estos cheques fueron cambiados en la agencia central de CHN, dos en la agencia Roosevelt, uno en la agencia de San Cristóbal, uno agencia Próceres y uno en la agencia de la Terminal.

A la estructura le tomó 12 días cobrar los Q20 millones. (Foto: Soy502)

Varios trabajadores del banco notaron movimientos sospechosos, porque los extrafinanciamientos fueron aprobados de manera casi inmediata. Además, porque recibían llamadas de personas con mayor jerarquía que les indicaban que tal día llegarían a cobrar varios cheques y por lo tanto tenían que pedir que les proveyeran del efectivo.