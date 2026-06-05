¡Aparecen en junio! Zompopos de mayo vuelven a romper la tradición

Las lluvias activaron la aparición de los ya tradicionales "zompopos de mayo".
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Los esperados zompopos de mayo suelen aparecer cuando caen las primeras lluvias, pues estas marcan su periodo de apareamiento.
Por mucho tiempo han comenzado a salir en mayo; sin embargo, este año nuevamente aparecieron durante los primeros días de junio.
Estos insectos, conocidos en el ámbito científico como Atta Cephalotes, son hormigas gigantes que viven a unos siete metros de profundidad en un área de unos 6 metros de diámetro.
Un platillo exquisito
Mientras que los zompopos esperan las primeras lluvias para procrear, otros los ven como un aprovechamiento gastronómico. Incluso, en varias comunidades del país son considerados un manjar.
Su sabor tostado, con toques ahumados y textura crujiente, los hace muy codiciados, especialmente cuando se fríen con sal.
Su precio puede superar los Q400 por libra, debido a su escasez y al trabajo que implica recolectarlos manualmente, de noche y bajo la lluvia.