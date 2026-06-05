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Capturan a dos mujeres con Q210 mil en la ruta al Atlántico

  • Por Reychel Méndez
05 de junio de 2026, 08:08
Al momento de consultarles la procedencia, no supieron explicar. (Foto: PNC)

Al momento de consultarles la procedencia, no supieron explicar. (Foto: PNC)

Las mujeres no lograron demostrar la procedencia del dinero y terminaron capturadas.

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La Policía Nacional Civil dio a conocer la captura de dos mujeres que se conducían en automóvil en la ruta al Atlántico y transportaban una fuerte cantidad de dinero escondido en la estructura del vehículo.

Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), las arrestaron luego de localizarles Q.210 mil ocultos en el tablero del automóvil en el que viajaban.

Autoridades determinarán si el dinero localizado está vinculado a ilícitos. (Foto: PNC)
Autoridades determinarán si el dinero localizado está vinculado a ilícitos. (Foto: PNC)

El hecho se registró en jurisdicción de Palencia. Tras el hallazgo, las capturadas no lograron demostrar la procedencia.

Las autoridades harán las investigaciones correspondientes para determinar si el dinero está vinculado con actividades ilícitas.

Las mujeres fueron remitidas al juzgado correspondiente para esclarecer su situación penal.

Además del dinero se localizaron objetos personales que podrían fortalecer las investigaciones e curso. (Foto: PNC)
Además del dinero se localizaron objetos personales que podrían fortalecer las investigaciones e curso. (Foto: PNC)

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