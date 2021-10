Este fue el desgarrador mensaje de las hijas de Eliseo Fuentes Medina

Hijas de Eliseo Fuentes Medina expresaron su dolor en redes sociales luego de que su padre fuera localizado sin vida en Taxisco, Santa Rosa.

EN CONTEXTO: Hombre que desapareció junto a dos mujeres fue hallado sin vida

David Eliseo Fuentes Medina, de 59 años, desapareció el pasado viernes 08 de octubre junto con otras dos mujeres.

Pese a la búsqueda que se realizó por parte de las autoridades competentes, su cuerpo sin vida fue localizado en horas de la tarde del sábado 09 de octubre.

Pero a través de redes sociales, sus hijas compartieron un conmovedor mensaje para despedirse de él.

"Me quedo con las sonrisas, con los buenos momentos, con todo el amor que me diste y con cada una de las enseñanzas que me dejas. Hoy queda un gran vacío en mi corazón, pero se que desde donde te encuentres estarás siempre cuidando. Te amo para siempre papito", se lee en una publicación en Facebook.

(Foto: captura de pantalla)

Conmovedora despedida

De acuerdo con la publicación de una de sus hijas, vecinos y amigos estuvieron apoyando a su familia en la búsqueda y acercándose a ellos tras conocerse la trágica noticia.

Agradecieron el apoyo moral y económico que les brindaron para costear con gastos fúnebres.

"Agradezco a cada vecino, amigo y familiar, que estuvo al pendiente en todo este duro proceso de mi papá, agradezco cada muestra de cariño, cada palabra y tanto el apoyo económico como el apoyo moral hacia nuestra familia", escribió una hija.