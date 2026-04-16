Localizan más de Q25 mil en un allanamiento de Escuintla

En el domicilio se localizaron miles de quetzales y dólares mexicanos.
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En un inmueble ubicado en la colonia San Felipe, zona 3 de Escuintla, se realizó un operativo de allanamiento y se clausuró el lugar tras ser identificado como un punto de venta de droga al menudeo.
La diligencia estuvo bajo coordinación de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Ministerio Público, donde localizaron dinero en efectivo y sustancias ilícitas.
Entre los hallazgos se encontraron Q25,706 en moneda nacional y $144 en dólares americanos, además de 11 bolsas pequeñas con marihuana listas para su distribución.
Aunque no se reportaron capturas, las autoridades consideran que el decomiso representa un golpe significativo contra las estructuras dedicadas al narcomenudeo en el municipio.
Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir el tráfico de drogas y reducir los índices de violencia asociados a este delito en Escuintla.