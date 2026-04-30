¿Pelea entre pandillas? Los detalles de crimen en negocio de San Cristóbal, Mixco

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Los atacantes fingieron ser "clientes" para poder entrar al local.

Faltando 10 minutos para las 8 de la noche, que era la hora en que cerraba un negocio dedicado a la venta de repuestos para motos, ubicado en la 5a. avenida y 4a. calle del sector A5 de ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, llegaron dos hombres y convencieron al encargado para que los atendiera, dejando que ingresaran al local.

Ya dentro del negocio, sacaron sus armas de fuego y dispararon contra el encargado. Luego de realizar una búsqueda, se presume que no encontraron nada por lo que escaparon del lugar, ya que las detonaciones de bala alarmaron a los residentes que llamaron a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar, los socorristas notaron que la persiana estaba abierta por lo que ingresaron y localizaron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)

Investigadores de la unidad contra el desarrollo criminal de las pandillas, llegaron al lugar e indicaron que ya se estaba realizando una investigación, ya que por denuncias anónimas se sabía que el local también funcionaba como punto de venta de drogas.

Autoridades del Ministerio Público encontraron seis casquillos y 20 bolsitas conteniendo marihuana.

El cuerpo de la víctima permanece en la morgue, donde aún sigue sin ser identificado, ya que a la escena no llegaron familiares.

Los investigadores agregaron que por las características que brindaron de los atacantes, se presume que eran integrantes de una pandilla rival y el incidente fue por una lucha de territorio entre pandilleros.