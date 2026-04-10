¡Salió a flote! Detalles sobre el rescate del cuerpo de Jesler Palacios (video)

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Jesler desapareció el Sábado de Gloria luego de lanzarse al Lago de Atitlán, hoy finalmente su cuerpo fue localizado.

EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo de Jesler Palacios

Cerca de 35 elementos de socorro trabajaron arduamente durante siete días para localizar el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, quien desapareció luego de lanzarse al Lago de Atitlán mientras navegaba en un Jetcar.

El Mayor Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios, brindó detalles sobre el rescate del cuerpo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

"Durante siete días completos, día y noche, se estuvo trabajando. Hoy, gracias a Dios, el cuerpo comenzó a salir a flote", afirmó.

Asimismo, aseguró que los puntos marcados por la patrulla canina fueron exactos y claves para la localización.

El cuerpo será entregado a sus familiares en las próximas horas.

El Mayor Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios, brindó detalles sobre el rescate del cuerpo de Jesler Palacios.



Video: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/L56Ys2XcP1 — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 10, 2026

Jesler viajó a Panajachel con un grupo de amigos, pero familiares aseguraron que hasta ahora no tienen certeza de lo ocurrido.

Su tío lo describió como "un joven de trabajo, comerciante. Le gustaba tener amigos, se integró a varios grupos como al de Motocross. Era una persona de mucho ambiente y solidario".