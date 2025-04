Detienen a “falso héroe” de tragedia en Jet Set por inventar y cobrar por su relato

-

Un hombre apodado como "Falso héroe" se hizo viral tras asegurar que sacó a personas de entre los escombros durante la tragedia en Jet Set, recientemente fue aprendido por inventar su relato.

Rafael Rosario Mota afirmó haber rescatado a 12 personas tras el colapso del techo de la discoteca "Jet Set", pero en realidad nunca estuvo en el lugar.

El dominicano acudió a varios medios para compartir su historia diciendo que él fue quien sacó a una conocida periodista venezolana llamada Elianta Quintero, quien sobrevivió al desplome.

Cae falso héroe de tragedia en Jet Set: cobraba por entrevistas con testimonios inventados La Policía Nacional arrestó a Rafael Rosario Mota, alias "Foster", de 32 años, quien fingió ser un héroe tras el colapso en la discoteca Jet Set. Ofrecía entrevistas pagadas donde afirmaba, falsamente, haber rescatado a 12 personas, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias. El arresto se produjo justo al salir de otra entrevista en una plataforma digital, como parte de un "media tour" con declaraciones totalmente manipuladas.

Ambos coincidieron en un programa de entrevistas, donde Quintero expresó su emoción al escuchar el relato del presunto rescatista. Según la comunicadora, la forma en la que él narró cómo salió ella del lugar fue cierta, a pesar de que ella no tiene presente los rostros de las personas que la ayudaron.

"Me movió muchísimo el alma escuchar a Rafael decir detalles del momento de mi rescate, que fueron ciertos (...). Si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron o si lo vio en declaraciones anteriores, no es una respuesta que yo tengo", comentó la periodista. "Yo no recuerdo las caras de las personas que me sacaron de allí, no fue una sola persona, fueron varias", dijo en un video aclaratorio.

A través de las redes sociales, la policía de República Dominicana compartió un video donde Rafael Rosario desmiente haber estado en el lugar y dice que armó la historia por gratificación económica, ya que cobraba a los medios para contar su relato.

"Yo soy el joven que anda circulando en los videos... vengo a desmentir que recaté a esas personas, yo no estaba allí", dijo.

¿Cómo lo descubrieron?

Según explicó la presentadora y locutora Jessica Pereira en un podcast, ella también entrevistó al hombre, días después, una mujer llamada Vanessa, quien es líder comunitaria del barrio donde Rafael vive, le advirtió que Roberto era ladrón del área y que tenía lastimada la mano por un balazo que recibió en un intento de robo, no por los escombros del Jet Set.

"Él escuchó lo que dijo Elianta Quintero en una declaración y luego dijo que fue él quien la rescató", dijo Jessica, reprochando lo ocurrido.

La tragedia

El techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, colapsó la madrugada de martes 8 de abril, en pleno concierto del cantante de merengue Rubby Pérez.

En el lugar todas las semanas se celebraban los "Lunes de Jet Set", donde había orquesta en vivo y se presentaban los grandes exponentes del género y día en el que acudía la crema y nata del país, entre empresarios, deportistas y artistas.

