Detienen a guatemalteco tras meterse a casa de una mujer en Estados Unidos

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El guatemalteco fue encontrado detrás de un bote de basura en casa de la mujer.

Un migrante guatemalteco terminó arrestado en Florida luego de que los sorprendieran dentro del patio trasero de una vivienda sin autorización.

Según autoridades del condado de Lake, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del pasado jueves, cuando un agente del alguacil acudió a una casa ubicada en Centennial Boulevard, en Leesburg, tras un reporte de invasión a la propiedad de una mujer.

Al llegar, el oficial no encontró de inmediato al sospechoso. Sin embargo, una vecina indicó que lo había visto en una cámara de seguridad dentro del patio trasero de la vivienda. Tras revisar el área, el hombre estaba escondido detrás de un cubo de basura.

El hombre fue detenido por allanamiento de morada y uso de parafernalia de droga. (Foto: Leesburg-News)

Las autoridades identificaron al detenido como José Luis Morales, de 33 años y originario de Guatemala. Durante el registro, le encontraron una pipa de vidrio con residuos de metanfetamina quemada.

El connacional fue arrestado por allanamiento de morada y posesión de parafernalia de drogas. Posteriormente lo ingresaron en la cárcel del condado de Lake, donde se le fijó una fianza de 2 mil dólares. Hasta el lunes, se desconocía si quedaría bajo custodia de ICE.

*Con información de Leesburg-News.com