Capturan a hombre que transportaba 23 loros de forma ilegal

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El hombre transportaba a las aves dentro de una caja en la zona 1 capitalina

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El Ministerio Público (MP) informó este jueves 14 de mayo sobre un hecho ocurrido en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Un hombre identificado como: Edy S. transitaba por la vía pública con una caja de cartón que contenía al menos 23 loros de distintas especies.

El hombre deberá enfrentar a la ley. (Foto: Ministerio Público)

Ante el hallazgo, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), la aprehensión del hombre, quien transportaba las aves de forma ilegal.

Posteriormente, fue puesto a disposición del juez competente para solventar su situación jurídica.

Las aves eran transportadas dentro de una caja de cartón. (Foto: Ministerio Pública)

Las aves

Por su parte, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) indicó que, ante una situación como esta, se procede a recibir a los ejemplares, identificar las especies y evaluar a cada ave para coordinar su recuperación con algún centro de rescate.

Estas acciones se realizan mientras se espera la resolución del caso, ya que en algunas situaciones los animales forman parte de las evidencias presentadas en los juzgados.

Asimismo, el Conap hizo un llamado a la población a no participar en el tráfico y caza ilegal de especies, debido a que estas acciones afectan los ecosistemas y la vida silvestre.