DGAC en alerta ante caída de ceniza del volcán de Fuego en el Aeropuerto La Aurora

Las fuertes erupciones del volcán de Fuego y las ráfagas de viento han provocado que la ceniza volcánica se disperse hacia el departamento de Guatemala, este jueves 26 de febrero.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que ha conformado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ante la caída de ceniza del volcán de Fuego en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

La actividad de dicho volcán produce columnas de gas y ceniza a alturas de 4,300 a 4,700 metros sobre el nivel del mar y que se dispersan en dirección noroeste.

Lo que provoca que esa ceniza caiga sobre los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Debido a esta situación, las autoridades aeroportuarias conformaron el COE para integrar a todos los departamentos involucrados en la seguridad operacional y demás operaciones aéreas de la terminal aérea, señaló Pablo Castillo, vocero de la DGAC.

La ceniza del volcán de Fuego se ha dispersado hacia los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. (Foto: Insivumeh)

Boletín de alerta

Asimismo, Castillo mencionó que de momento se ha tomado como primera decisión, emitir un boletín de alerta para que las aerolíneas tengan de forma oficial toda la información relacionada con la caída de ceniza volcánica del volcán de Fuego.

Por lo tanto, "cada aerolínea tomará la decisión a lo interno de cómo proceder ante esta emergencia, de momento las autoridades de la terminal aérea han definido hacer un monitoreo en la pista de aterrizaje cada media hora con el objetivo de poder evaluar el incremento o decremento de la caída de ceniza volcánica", explicó Castillo.

Además, las autoridades aeroportuarias han emitido algunas recomendaciones a los usuarios para mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la DGAC y de sus plataformas digitales.

También, le solicitan a los viajeros que mantengan comunicación directa con su aerolínea vía telefónica para tener una respuesta inmediata de lo que ocurriría en el caso de que cada aerolínea tome una decisión concreta en cuanto a esta emergencia.

La DGAC estará emitiendo comunicados diferentes a lo largo de este jueves para evaluar el avance o la disminución de esta situación, según indicó Castillo.

Transmisión en vivo del volcán de Fuego