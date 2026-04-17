DGAC reporta imprudencia: jóvenes ingresan a pista durante aterrizaje de aeronave

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Dos jóvenes ignoraron las advertencias durante el aterrizaje de una aeronave.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado este jueves 16 de abril luego de que se registrara una "actitud imprudente" en el aeródromo de Esquipulas, Chiquimula.

Dos jóvenes decidieron conducirse en un vehículo de dos ruedas sobre la pista del aeródromo cuando estaba por aterrizar una aeronave monomotor, según indicó la DGAC.

Durante el descenso de la avioneta, el personal de Seguridad Aeroportuario ejecutó el protocolo de prevención y ocupó sus puestos correspondientes; sin embargo, los jóvenes ignoraron las advertencias.

A pesar de lo sucedido, no se reportó ningún accidente, tampoco se reportaron personas heridas ni lesionadas.

Pero, la DGAC ha decidido ejecutar acciones de concienciación sobre seguridad con las poblaciones vecinas del aeródromo y continuará con los trabajos para desarrollar integralmente la red de aeródromos nacionales, según menciona el comunicado.

Asimismo, las autoridades informaron que se han realizado acciones con el objetivo de circular los límites de ese aeródromo, por lo que se continúa con este proceso para evitar incidentes como el ocurrido este jueves, lo que pone en riesgo a la población y la seguridad aérea.

La DGAC hizo un llamado a la prudencia a la población de áreas aledañas a los aeródromos nacionales para evitar acciones que pongan en riesgo su integridad y a acatar las instrucciones del personal de Seguridad Aeroportuaria.