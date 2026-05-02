DGAC se pronuncia tras cierre de Spirit Airlines

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Los pasajeros deben gestionar reclamos directamente con la aerolínea indicó la DGAC.

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Tras el anuncio del cierre de operaciones de Spirit Airlines, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se pronunció para informar sobre la situación y orientar a los pasajeros afectados.

Otras compañías ofrecen apoyo para reubicar a los viajeros tras el cierre. (Foto: Spirit Airline)

La DGAC detalló que la aerolínea comunicó este 2 de mayo el cese inmediato de sus actividades e implica la cancelación de todos sus vuelos y la suspensión de su servicio de atención al cliente.

Además, indicó que los usuarios deben gestionar cualquier consulta o reclamo directamente con la empresa, utilizando los canales oficiales habilitados por Spirit Airlines.

Estos son los canales de contacto disponibles para los usuarios afectados:

Spirit Airlines

Correo electrónico: spirtiairlinesinfo@epiqglobal.com

Teléfono (Estados Unidos y Canadá): (855) 952-6606

Teléfono (llamadas internacionales): (971) 715-2831

Sitio web informativo: www.spiritrestructuring.com

Aerolíneas que brindan apoyo:

Avianca

Sitio web: ayuda.avianca.com

American Airlines

Sitio web: aa.com

Delta Air Lines

Sitio web: delta.com

Teléfono: 1800 3000005

JetBlue

Sitio web: jetblue.com

La DGAC se pronunció para orientar a los usuarios. (Imagen: DGAC)

La DGAC también aclaró que, tanto la institución como el Aeropuerto Internacional La Aurora, no tienen participación en las decisiones adoptadas por la aerolínea y por esta razón no pueden intervenir en la resolución de los casos.

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Asimismo, se informó que otras aerolíneas han mostrado disposición para apoyar a los pasajeros afectados con alternativas de traslado conforme a sus propias condiciones y disponibilidad. Entre ellas se encuentran Avianca, American Airlines, Delta Air Lines y JetBlue.

Cierre de operaciones

Spirit Airlines indicó que dio inicio al cierre progresivo de sus operaciones a nivel global con efecto inmediato. Además agregó que no podrá apoyar en la reprogramación de viajes con otras compañías.

Sin embargo, la empresa aseguró que realizará de forma automática los reembolsos de los boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito, devolviendo los montos al método de pago original.

El modelo de bajo costo de Spirit Airlines impactó en la industria por 33 años. (Imagen: captura de pantalla)

También señaló que su modelo de bajo costo tuvo impacto en la industria durante 33 años y que esperaba continuar operando por más tiempo.