Una pareja de Suzhou (China), vivió un traumático momento, al descubrir el día de su boda que ambos eran hermanos. La madre del novio descubrió minutos antes de la ceremonia que su nuera era su hija.

La mujer se fijó en un detalle de la novia, que llamó poderosamente su atención.

Su nuera tenía una marca en la mano, igual a la marca de nacimiento que tenía su hija biológica, que había desaparecido 20 años atrás.

La nuera descubre la verdad. (Foto: Twitter)

Atormentada y en shock, fue a hablar con los padres de la novia para preguntarles si su hija había sido adoptada. La pareja sorprendida, confesó que sí, pues lo había mantenido en secreto.

Ellos le contaron a la mujer que habían encontrado a la pequeña en una carretera. Después le dieron la noticia a la pareja.

Según el medio local Oriental Daily News, la novia comenzó a llorar.

Momento en el que la novia descubre que su madre es mamá de su novio, previo a la boda. (Foto: twitter)

Un giro inesperado...

Como si se tratara de un cuento, la madre que notó la marca que la alertó, hizo otra confesión: su hijo era adoptado.

Luego de una larga búsqueda por su pequeña, al pasar un amargo calvario y al dar por perdida a la niña, decidió darle una linda vida a un niño.

Como no había parentesco entre los novios, la boda pudo celebrarse.