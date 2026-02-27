Versión Impresa
Un día como hoy: domingo 1 de marzo

01 de marzo de 2026, 09:15
Es el Día de la Cero Discriminación que contribuye a crear un movimiento global de solidaridad para erradicar todas las formas de discriminación y promover la inclusión, la compasión, la paz y un movimiento de cambio de actitud.

1 de marzo

  • 1565 – Se funda la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
  • 1810 – Nace el compositor polaco Frédéric Chopin, figura central del romanticismo musical.
  • 1828 – El Ejército guatemalteco derrota al salvadoreño en la batalla de Chalchualpa.
  • 1872 – Se crea el primer Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, pionero en el mundo.
  • 1966 – La sonda soviética Venera 3 se convierte en la primera nave en impactar la superficie de Venus.
  • 1994 – Nace el cantante canadiense Justin Bieber, figura del pop mundial en el siglo XXI.

Conmemoraciones

Día Mundial de la Protección Civil.

Eventos astronómicos

La Luna suele encontrarse en fase creciente en esta época del año (según ciclo mensual). Constelaciones destacadas en el cielo nocturno: Orión, Can Mayor y Géminis hacia el oeste al anochecer. Antes del amanecer pueden observarse planetas brillantes como Venus o Marte, dependiendo del año.

Santoral del día

  • San Emilio: se le puede invocar en situaciones de peligro físico y espiritual.
  • San Albino: Conocido por su labor pastoral y por ayudar a aquellos en necesidad. Puede ser invocado para obtener claridad en la vida espiritual.
  • San Uldarico: recibe oraciones por la protección de la comunidad y la unión familiar.

