Un día como hoy: domingo 1 de marzo

Es el Día de la Cero Discriminación que contribuye a crear un movimiento global de solidaridad para erradicar todas las formas de discriminación y promover la inclusión, la compasión, la paz y un movimiento de cambio de actitud.
1 de marzo
- 1565 – Se funda la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
- 1810 – Nace el compositor polaco Frédéric Chopin, figura central del romanticismo musical.
- 1828 – El Ejército guatemalteco derrota al salvadoreño en la batalla de Chalchualpa.
- 1872 – Se crea el primer Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, pionero en el mundo.
- 1966 – La sonda soviética Venera 3 se convierte en la primera nave en impactar la superficie de Venus.
- 1994 – Nace el cantante canadiense Justin Bieber, figura del pop mundial en el siglo XXI.
Conmemoraciones
Día Mundial de la Protección Civil.
Eventos astronómicos
Santoral del día
- San Emilio: se le puede invocar en situaciones de peligro físico y espiritual.
- San Albino: Conocido por su labor pastoral y por ayudar a aquellos en necesidad. Puede ser invocado para obtener claridad en la vida espiritual.
- San Uldarico: recibe oraciones por la protección de la comunidad y la unión familiar.