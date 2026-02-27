¡Video! Cámara capta a conductor imprudente que se salva de ser atropellado en zona 1

-

Los reflejos y una pronta maniobra de un automovilista evitaron que se registrara un accidente de tránsito este viernes.

La cámara de un vehículo grabó el momento exacto en que un conductor estuvo cerca de ser atropellado por cometer una imprudencia en la zona 1 capitalina.

En la imágenes se observa que el automotor circula con total normalidad sobre el carril izquierdo de la 9a. calle, cuando el semáforo está en verde.

Sin embargo, un vehículo de dos ruedas que aparentemente estaba detenido sobre el carril derecho, aparece de pronto y se intenta cruzar para incorporarse a la 1a. avenida.

Dicha acción la hace el motorista sin percatarse que se acercaba el otro vehículo y este automovilista logra esquivarlo para evitar atropellarlo.

Posteriormente, el automovilista se detiene detrás del Santuario Guadalupe tras maniobrar su vehículo y le reclama al otro conductor que se cruzaba de manera imprudente.

Mira aquí el video:

¡SE SALVÓ DE MILAGRO!

Un seguidor comparte el susto que se llevó en la 9 calle y 1era avenida de la zona 1. La imprudencia de un motorista, que decidió hacer una vuelta en U prohibida con el semáforo en verde, casi termina en tragedia.



Video: Cortesía#StarNews pic.twitter.com/uJoJAO3nqJ — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) February 27, 2026

El hecho de tránsito sucedió este viernes 27 de febrero aproximadamente a las 7:20 de la mañana, según se observa en la grabación.