Un día como hoy: martes 24 de febrero

En 1582, el papa Gregorio XIII anuncia la reforma del calendario gregoriano, con un sistema de medición para corregir el desfase del calendario juliano y que rige al mundo hasta hoy. Es un calendario solar de 365 días, con años bisiestos cada cuatro años, logrando una alta precisión.
24 de febrero
- 1943 – Nace Pablo Milanés, compositor y cantante cubano de la Nueva Trova.
- 1946 – En Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente. Eva perón se convierte en primera dama.
- 1955 – Nace Steve jobs, empresario y magnate estadounidense, cofundador de Apple, quien revolucionó la tecnología personal con productos icónicos como el Macintosh. iPod, iPhone e iPad, liderando la revolución informática.
- 1975 – La banda británica Led Zepelin publica el álbum Physical Graffiti.
- 1975 – Lanzamiento inicial de WhatsApp
- 2022 – Rusia invade Ucrania, iniciando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Eventos astrológicos
Santoral
San Matías Apóstol (en muchas liturgias se celebra en esta fecha)
Patrono de:
- Personas llamadas a reemplazar o continuar grandes misiones
- Ingenieros, carpinteros y constructores
- La perseverancia en la vocación