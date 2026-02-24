Versión Impresa
Un día como hoy: martes 24 de febrero

  • Por Soy502
24 de febrero de 2026, 08:02
(Foto: Shutterstock)

En 1582, el papa Gregorio XIII anuncia la reforma del calendario gregoriano, con un sistema de medición para corregir el desfase del calendario juliano y que rige al mundo hasta hoy. Es un calendario solar de 365 días, con años bisiestos cada cuatro años, logrando una alta precisión.

24 de febrero

  • 1943 – Nace Pablo Milanés, compositor y cantante cubano de la Nueva Trova.
  • 1946 – En Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente. Eva perón se convierte en primera dama.
  • 1955 – Nace Steve jobs, empresario y magnate estadounidense, cofundador de Apple, quien revolucionó la tecnología personal con productos icónicos como el Macintosh. iPod, iPhone e iPad, liderando la revolución informática.
  • 1975 – La banda británica Led Zepelin publica el álbum Physical Graffiti.
  • 1975 – Lanzamiento inicial de WhatsApp
  • 2022 – Rusia invade Ucrania, iniciando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Eventos astrológicos

La luna se aproxima al cuarto creciente y se pondrá ya cerca de las 23:00. La iluminación lunar será evidente en la tarde y primeras horas de la noche. Aun así, pasada la medianoche el cielo se oscurecerá bastante, permitiendo observar cúmulos y algunas nebulosas brillantes. Júpiter sigue siendo visible toda la noche, y Saturno cada vez más bajo en el cielo del atardecer.

(Foto: Shutterstock)
Santoral

San Matías Apóstol (en muchas liturgias se celebra en esta fecha)

Patrono de:

  • Personas llamadas a reemplazar o continuar grandes misiones
  • Ingenieros, carpinteros y constructores
  • La perseverancia en la vocación

