Jugador Diego Luna reacciona a memes de guatemaltecos tras partido (video)

El jugador de la Selección de Estados Unidos dio declaraciones previo a la final de la Copa Oro, y ahí se refirió a las "bromas" de guatemaltecos.

La tarde del domingo 6 de julio se disputó la gran final de la Copa Oro, en donde México derrotó a Estados Unidos con un 2-1.

Cabe recordar que fue la selección estadounidense la cual dejó fuera a Guatemala en la etapa de semifinales, con dos anotaciones de Diego Luna durante los primeros minutos del encuentro.

Previo a la gran final, el jugador dio declaraciones sobre lo que esperaban para dicho partido. Curiosamente, también se refirió a la ola de memes que guatemaltecos han creado sobre él tras la eliminación de la bicolor.

Foto: CNN

Y es que muchos guatemaltecos incluso empezaron a asegurar que Luna tiene raíces guatemaltecas, pregunta que le hicieron durante una conferencia y que él aclaró.

"¿Cómo estás después del desgaste que hiciste frente a Guatemala? Los medios han dicho que tienes orígenes guatemaltecos, que tus abuelos son de Guatemala", le preguntaron.

Esto respondió:

"Ese juego fue muy competitivo, Guatemala lo hizo difícil para nosotros y no fue fácil (...) Y sí, ha habido bromas y me encanta escucharlas de ellos porque, como dije, hicieron que fuese muy difícil para nosotros y escuchar eso de ellos me emociona. Estoy feliz de escucharlo", dijo.

Diego Luna es un jugador de ascendencia mexicano-estadounidense, pues sus padres son nacidos en México.

Sin embargo, él nació en suelo norteamericano y en repetidas ocasiones ha indicado estar orgulloso de sus raíces. Desde que inició en el futbol, siempre ha jugado para Estados Unidos.

Foto: ESPN Deportes

