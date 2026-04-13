Digecam amplía horario tras incidente de ciberseguridad

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Los usuarios potencialmente afectados están siendo contactados directamente para el proceso de reposición de documentos.

EN CONTEXTO: Ministerio de la Defensa confirma vulneración de datos en Digecam

El Ministerio Público (MP) tiene a su cargo la investigación del incidente de ciberseguridad que afectó los sistemas de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), mientras autoridades llaman a la población a evitar la desinformación y atender únicamente canales oficiales.

El usuario Víctor Granai, quien reside en zona 10, relató a Soy502 que fue contactado el domingo, aproximadamente de las 14:30 horas, para presentarse con su Documento Personal de Identificación (DPI) y su licencia de portación de arma de fuego. Tras verificar su información, se le indicó que sus datos estaban en orden.

El coronel Daniel Martínez, vocero del Ministerio de la Defensa Nacional, informó que, tras el incidente, Digecam implementó un horario extendido de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y fines de semana de 8:00 a 18:00.

Martínez detalló que las personas potencialmente afectadas están siendo contactadas directamente para asignarles citas y realizar la reposición de documentos, proceso que no tiene ningún costo.

Usuarios se han presentado con sus armas y documentos. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Denuncias presentadas

Las denuncias ya fueron presentadas ante el MP, cuyo equipo forense está a cargo de establecer el alcance del ataque, incluyendo el número de usuarios afectados y el volumen de información comprometida. Hasta ahora, las autoridades indican que no todos los usuarios resultaron impactados y que la afluencia en Digecam se mantiene en niveles normales.

Asimismo, se confirmó que la plataforma digital de Digecom continúa habilitada, permitiendo a los usuarios consultar información y realizar trámites, incluyendo el cambio de credenciales mediante acceso con contraseña.

En un comunicado oficial, el Ministerio de la Defensa Nacional informó que se activaron protocolos técnicos y administrativos para contener el incidente. Entre las recomendaciones a la población destacan: atender únicamente comunicaciones oficiales, no acudir sin cita previa, evitar compartir datos personales con terceros y no realizar pagos por gestiones, ya que todos los trámites de reposición son gratuitos.

La institución reiteró que se implementará un proceso escalonado y ordenado para la atención de usuarios, mientras continúan las investigaciones del MP.