Diputado de Semilla hace pública su declaración patrimonial

El diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez Álvarez, hizo pública su declaración patrimonial este lunes.

"Comprometido con el principio de transparencia del Movimiento Semilla, ahora me toca a mí hacer pública mi declaración patrimonial. Cuando el incentivo es la convicción y no el dinero, no hay mayor independencia política que la independencia de financistas", escribió el legislador junto a su reporte de bienes.

MIRA AQUÍ:

Según lo reportado, el parlamentario no tiene casas ni vehículos de modelo reciente:

Cuentas monetarias: Q4,672.78

Cuentas de ahorro: Q165.58

Biblioteca: Q31,250

Diversos: Q15,600

Vehículo modelo 2006: Q32,000

Obligaciones de pago: Q3,326

Comprometido con el principio de transparencia del Movimiento Semilla, ahora me toca a mí hacer pública mi declaración patrimonial.



Cuando el incentivo es la convicción y no el dinero, no hay mayor independencia política que la independencia de financistas . pic.twitter.com/jB2fLAE6ER — Samuel Pérez Alvarez (@samuel_pz) February 10, 2020

Los activos del legislador rondan los 83 mil quetzales y tiene obligaciones de pago por 3 mil 326 quetzales.

TE PUEDE INTERESAR:

Por ley, los diputados y otros funcionarios de Gobierno deben presentar su declaración patrimonial al asumir un cargo; sin embargo, hacerlo público queda a discreción de cada persona.