Congreso reforma Ley de Institutos por Cooperativa

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El pleno de diputados aprobó el Decreto 12-2026 que reforma la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, en los que resalta el fortalecimiento a estos centros educativos.

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Durante la sesión plenaria de este día, el pleno de diputados del Congreso de la República, aprobó la iniciativa de ley 6616 que reforma la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza.

Entre las modificaciones realizas a dicha normativa, sobresale el fortalecimiento a estos centros educativos y mejoras en el financiamiento por parte del Estado.

También incluye aspectos relacionados con las condiciones para los docentes y funcionamiento de este tipo de institutos que operan con apoyo conjunto del Estado, municipalidad y comunidad educativa.

Con la aprobación de la reforma a la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, se fortalece el trabajo de los mil 259 establecimientos educativos que funcionan en todo el país. Aquí los detalles ➡️ https://t.co/Tp3xrikYLq



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… pic.twitter.com/UnpxqPaazf — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 29, 2026

Propuesta

La propuesta fue aprobada por el Congreso de la República con el voto favorable de 121 votos e identificada con el decreto 12-2026. La normativa tiene como objeto aumentar el apoyo económico estatal y reducir los requisitos mínimos de alumnos.

También busca fortalecer estos centros educativos, principalmente en zonas rurales.