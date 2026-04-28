Congreso aprueba que empleados con salario mínimo no paguen ISR

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Diputados aprueban modificaciones al Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria y exonera a los trabajadores que devengan salario mínimo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Con el voto favorable de 124 diputados, el Congreso de la República aprobó el Decreto 13-2026 que reforma la Ley de Actualización Tributaria.

En esta modificación se plantea exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores que devengan salario mínimo.

Con esto, según los congresistas, se beneficia los trabajadores que devengan el salario mínimo, lo que tiene un impacto directo a los bolsillos de las familias guatemaltecas.

Además, con esto se protege el ingreso de los trabajadores, por lo que se necesitar más reformas al salario mínimo, pues la reducción es automática.

#AHORA | El Pleno del Congreso aprueba el Decreto 13-2026, reformas a la Ley de Actualización Tributaria.



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La nueva ley

Para la aprobación de esta reforma, el Congreso de la República conoció las iniciativas 6705 y 6707 que planteaban esta misma modificación.

De esta cuenta ambas propuestas buscaban reformar la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República, para proteger el salario mínimo y evitar retenciones del ISR a los trabajadores de menores ingresos.

Dichas propuestas recibieron dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Legislativo.