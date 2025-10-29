Ante dudas de colusión diputados exigen informe por robo de arsenal militar en Petén

-

Autoridades señalan que la Fiscalía ya se encuentra investigando para determinar las responsabilidades de los encargados de resguardar el material bélico robado en Petén durante el fin de semana.

Durante una citación en el Congreso de la República entre diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y el Ministerio de la Defensa se indagó información y se plantearon dudas de supuesta colusión por el robo de armamento de alto calibre en Petén el pasado fin de semana.

Durante la situación el diputado Jairo Flores cuestionó la forma en que fue sustraído el armamento del comando sin que nadie de diera cuenta.

El legislador señaló que robar 70 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones no es algo que una sola persona pueda hacer y a su criterio fue un plan que debió involucrar a varias personas y al menos un medio de transporte para llevarse todo el material bélico.

Al menos 70 fusiles y 14 mil municiones fueron sustraídas de una base miliatar. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El viceministro de la Defensa, German Adolfo Molina Hernández, explicó que cuando se tuvo conocimiento del hecho se notificó a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) de Petén, para que comenzarán las investigaciones.

Ante las preguntas de los funcionarios de si se tienen indicios o información de quiénes se robaron el armamento y donde podría localizarse el mismo explicó que tienen más información y que se está investigando la situación.

Ante esta situación el diputado José Chic, pidió al viceministro que el Ministerio de la Defensa elabore un informe circunstanciado donde señale si tienen información que elementos del Ejército nacional se encuentren coludidos con integrantes de grupos del crimen organizado.

A criterio de Chic no es posible que todos los protocolos de seguridad del Comando Aéreo del Norte de Petén hayan sido burlados y nadie que se encontraba en el lugar se haya percatado del robo.

Los legisladores señalaron que todo parece indicar que para perpetrar el robo debió existir complicidad de algunos elementos castrenses pues es poco probable que alguien haya entrado de forma sigilosa y robar una considerable cantidad de armamento que "no pesa un par de libras".

"Las investigaciones las está efectuando el MP. De esa cuenta, el señor ministro de la Defensa —Henry Saenz—ordenó informar a la Fiscalía Distrital de Petén sobre el hecho suscitado dentro de las instalaciones del Comando Aéreo del Norte", explicó el viceministro a periodistas.

Previo al inicio de la citación el viceministro de la Defensa fue juramentado. (Foto: VOS / Soy502)

Precisó que "también se puso a disposición a todo el personal del Comando Aéreo del Norte para que fuera objeto de una investigación".

"Son los datos que puedo dar hasta el momento. No quiero dar nombres o datos numéricos, porque no quiero sesgar el curso de la investigación", indicó Molina Hernández.

Durante la citación también se señaló que las cámaras de vigilancia del lugar habrían fallado y cuando el funcionario fue consultado al respecto respondió que "sorprende ese fallo", pero que el MP ya "secuestró toda la evidencia para determinar qué grado de responsabilidad tienen los que tenían a su responsabilidad la custodia del armamento".

El robo del armamento se registró el 24 de octubre en el Comando Aéreo del Norte, Petén, una instalación militar estratégica del Ejército.

Se reportó la sustracción de 70 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones, un botín bélico de gran magnitud.

El Ministerio de la Defensa denunció el hecho e informó que se inició una investigación en la Fiscalía Distrital de Petén.

Diputados pidieron un informe al Ministerio de la Defensa ante las dudas por el robo de armamento. (Foto: VOS / Soy502)

Se puso a disposición al personal del Comando y se detuvo preliminarmente a cuatro personas —dos oficiales y dos soldados—por su supuesta implicación en el robo.

La sustracción de un arsenal tan grande de una base militar clave ha generado serias alarmas sobre la seguridad interna del Ejército de Guatemala.

El volumen del armamento robado plantea dudas sobre su posible filtración a grupos del crimen organizado.