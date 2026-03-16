Congreso programa juramentación de magistrados electos del TSE

El pleno de diputados del Congreso juramentará a los nuevos magistrados del TSE, quienes ejercerán funciones para el período 2026-2032.
OTRAS NOTICIAS: Comisión de Postulación para Fiscal General notificó a los postulantes objetados
La instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República aprobó las órdenes del día para sesiones plenarias de esta semana. En dicha agenda, incluyó la juramentación de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la del martes 17 de marzo a partir de las 14 horas.
Además, en la sesión referida se tiene previsto la aprobación del proyecto de acuerdo que convocatoria a los magistrados electos de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031 para prestar juramento.
Instalación
Con la juramentación de los Magistrados del TSE, también se instalará la nueva magistratura para el período 2026-2032.
Está magistratura tendrá la responsabilidad de programar dos procesos electorales, elecciones generales 2027 y 2031.
Renuncia
Además, previo a la juramentación, el pleno del diputados conocerá la renuncia de los actuales magistrados de Corte de Apelaciones Roberto Estuardo Morales Gómez y Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
Esto debido a que el pasado martes 10 de marzo, ambos profesionales fueron electos magistrados titulares del TSE.
Integración
El nuevo TSE quedó integrado, como magistrados titulares:
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Karin Virginia Romero Figueroa
Y, como magistrados suplentes:
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Francisco Javier Puac Choz
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Alfredo Skinner Klée Arenales