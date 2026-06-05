¡Fondos actuales se agotan! MEM analiza nuevo esquema de subsidio a los combustibles

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Las autoridades analizan pedir una extensión del apoyo económico cuando se agoten los recursos vigentes.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que durante la próxima semana podría decidir una propuesta eventual para implementar un nuevo esquema de subsidio a los combustibles.

El anuncio fue hecho por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, durante una rueda de prensa en el Congreso de la República, en donde explicó que la cartera analiza distintas alternativas, aunque hasta el momento no existe una propuesta concreta.

"Lo que esperamos es que no haya necesidad de prolongar. Más que del sector energía, el tema es de una prórroga", respondió el funcionario a la pregunta de cuáles son las opciones que se tienen cuando termine el subsidio.

Ventura aseguró que "en tal sentido, lo que se piensa es en opciones para focalizar" el apoyo económico a los combustibles, pero destacó que "todavía es una discusión que no ha generado ninguna propuesta".

Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas, acudió a una citación en el Congreso de la República. (Foto: AGN / Soy502)

Consultado sobre cuándo podría conocerse una decisión, Ventura indicó que el análisis deberá concluir en los próximos días. "En la siguiente semana se tendrá que tener una decisión al respecto", señaló el funcionario.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que el viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos Erwin Barrios, revelara que el MEM estudia la posibilidad de plantear al Legislativo una nueva propuesta de apoyo económico cuando se agoten los Q 2,000 millones asignados al subsidio vigente.

Según explicó Barrios, la instrucción del ministro ha sido realizar un análisis técnico para determinar si es posible diseñar un mecanismo más focalizado para reducir el impacto del incremento de los combustibles sobre los productos de la canasta básica.

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El funcionario indicó que preocupa el efecto de los altos precios de los combustibles en la cadena de transporte y distribución de mercancías, lo que posteriormente se refleja en el costo de los alimentos y otros productos esenciales.

Dentro de las opciones evaluadas se encuentra la posibilidad de concentrar el apoyo en sectores específicos, incluido el diésel, aunque las autoridades han aclarado que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el modelo que podría proponerse al Legislativo.

Preparan evaluación

Durante la misma actividad, Ventura también respondió a señalamientos de algunos diputados que han cuestionado la efectividad del subsidio actual y han afirmado que el beneficio no se habría reflejado plenamente en favor de los consumidores.

El MEM lleva a cabo una evaluación para determinar cómo ayudo el subsidio de los combustibles a la población. (Foto: Archivo / Soy502)

Ante ello, el ministro informó que la cartera prepara un informe técnico para evaluar el comportamiento del mercado durante la vigencia del programa.

"Estamos preparando un informe detallado donde efectivamente pueda determinarse cómo fue la programación, cómo llegaron los embarques, cómo fue el consumo", respondió el funcionario.

Agregó que "se va a determinar si hubo un incremento no explicado en el consumo de combustibles" y será hasta que se cuente con esos datos que se podrá responder efectivamente al señalamiento.