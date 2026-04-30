¡Bajo las estrellas! No te pierdas la Noche Astronómica en el Mapa en Relieve

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La Noche Astronómica llega al Mapa en Relieve este sábado con una agenda imperdible para los amantes del universo. El evento incluirá una charla magistral sobre la Misión Artemis II impartida por la ingeniera Eleonora Pointevin.

La Mapa en Relieve será el escenario de una velada especial este sábado con la Noche Astronómica, una actividad abierta a todo público que busca acercar a los vecinos al fascinante mundo del universo, sin importar la edad o el nivel de conocimiento.

Según informó la Municipalidad de Guatemala a través de su Unidad de Prensa, esta iniciativa invita a romper con la rutina y vivir una experiencia diferente.

Cada persona tiene la oportunidad de conocer varios cuerpos celestes. (Foto: Archivo)

"Si estás buscando un plan distinto, este es uno que vale la pena. La idea es salir de la rutina, levantar la mirada y dejarse sorprender", señala el comunicado.

Entre las actividades programadas destaca la charla "La importancia de la misión Artemis II a la Luna", impartida por la ingeniera Eleonora Pointevin.

Se espera la visita de nacionales y extranjeros. (Foto: Archivo)

Durante esta ponencia se explicará por qué esta misión es clave para el futuro de la exploración espacial y qué representa el regreso del ser humano a la Luna en el siglo XXI.

Además, los asistentes podrán disfrutar de: Observación astronómica, una oportunidad para contemplar el cielo desde otra perspectiva. Exhibición de telescopios, ideal para conocer su funcionamiento.

El Mapa en Relieve a abierto sus puertas a la observación de fenómenos estelares. (Foto: Archivo)

La jornada incluye recorridos guiados, que aportan contexto histórico y cultural del lugar, así como venta de alimentos, para complementar la experiencia.

La actividad se presenta como un plan ideal para compartir en familia, con amigos o incluso en solitario.

Más allá de las charlas y los telescopios, la Noche Astronómica es una invitación a detenerse un momento, mirar hacia el cielo y redescubrir la inmensidad del universo. A veces, ese simple gesto es suficiente para cambiar la perspectiva de las personas.