Disparan contra el automóvil del alcalde de Carchá, Winter Coc

El alcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Winter Coc, informó sobre un atentado que sufrió personal de su seguridad.

Durante la noche del domingo 27 de junio trascendió de un atentando que habría sufrido el alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, sin embargo él confirmó que no viajaba en el auto que sufrió los impactos de bala.

"Gracias a Dios estoy con vida", expresó Winter Coc al explicar lo ocurrido.

Relató que recibió una llamada de Estados Unidos en la cual se le pidió que entregara una caja mortuaria en una aldea. Decidió enviar a dos hombres de su seguridad, porque los conductores se encontraban de descanso.

Detalles de los disparos contra el alcalde

Según explicó el alcalde, utilizaron el carro que usa para las actividades personales. "La que uso cuando no estoy en el trabajo de la muni y voy a mi terreno. Es para mi uso personal y de mi familia", mencionó el jefe edil.

La caja mortuaria fue entregada y cuando regresaban por Chiquibul notaron que los seguían y después les dispararon. "Les tiraron con armas de grueso calibre, les pincharon la llanta. Un disparo, por atrás, pegó donde el copiloto, pero gracias a Dios el sillón le quitó la fuerza a la bala y no pegó al copiloto".

El alcalde Winter Coc considera que los delincuentes "posiblemente se equivocaron. Pensaron que yo estaba en esa camioneta porque es la que uso personalmente con mi familia".

Alcalde exige investigación

El alcalde Winter Coc exigió a las autoridades que investiguen lo sucedido. "No es bueno para nosotros, exigimos que investiguen a esas personas".

Recordó que al año pasado recibió amenazas por su trabajo: "Yo soy muy directo para hablar y decir quién está apoyando y quien no", declaró. Siguió diciendo: "De repente, de ahí viene todo ese ataque político".

Esto dijo el alcalde a Noticias Walter Maas:

Incidente de Winter Coc en 2020

El alcalde protagonizó un incidente que se viralizó y provocó el rechazo al presidente Alejandro Giammattei y al gobernador de Alta Verapaz.

Ocurrió el 7 de noviembre de 2020 cuando no se le dejó ingresar a una reunión de emergencia que se realizó para determinar los daños que dejó el paso de la tormenta Eta.

Coc reaccionó indignaco cuando no lo dejaron entrar a la reunión y consideró que se trató de una discriminación. "Me negaron mi participación, pues para pueblo de San Pedro Carchá, no tenemos Presidente ni tenemos Gobernador", expresó en aquel momento.

Así fue lo que pasó: