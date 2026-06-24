Disparos en el tránsito: ataque armado contra vehículo en zona 4 deja dos fallecidos

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Las víctimas fueron atacadas a balazos en pleno tránsito cuando se conducían en un automóvil.

Un balacera sucedió la tarde de este miércoles 24 de junio en la vía 3 y 7a. avenida de la zona 4, en la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que en el lugar quedara un automóvil gris con placas P-993LFF con dos personas atacadas en su interior.

Al arribo de los socorristas se constató que ambas víctimas ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas por proyectiles de arma de fuego.

Los cuerpos de las víctimas quedaron en el interior del vehículo. (Foto: CBM)

De momento no han sido identificadas ambas víctimas, pero de acuerdo con la información compartida por el cuerpo de bomberos, se trata de dos hombres de aproximadamente 25 y 45 años, respectivamente.

El primero de ellos presenta las heridas en regiones del tórax, mientras que el segundo sufrió las heridas en el abdomen y en las extremidades inferiores.

Las autoridades investigan el caso y tratar de dar con los responsables. (Foto: CBM)

Tránsito lento

Autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar, resguardaron la escena y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer este incidente armado.

El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a la obstaculización de carriles por los procedimientos de las autoridades.