Disparos en el tránsito: ataque armado contra vehículo en zona 4 deja dos fallecidos

Las víctimas fueron atacadas a balazos en pleno tránsito cuando se conducían en un automóvil.
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Un balacera sucedió la tarde de este miércoles 24 de junio en la vía 3 y 7a. avenida de la zona 4, en la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que en el lugar quedara un automóvil gris con placas P-993LFF con dos personas atacadas en su interior.
Al arribo de los socorristas se constató que ambas víctimas ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas por proyectiles de arma de fuego.
De momento no han sido identificadas ambas víctimas, pero de acuerdo con la información compartida por el cuerpo de bomberos, se trata de dos hombres de aproximadamente 25 y 45 años, respectivamente.
El primero de ellos presenta las heridas en regiones del tórax, mientras que el segundo sufrió las heridas en el abdomen y en las extremidades inferiores.
Tránsito lento
Autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar, resguardaron la escena y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer este incidente armado.
El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a la obstaculización de carriles por los procedimientos de las autoridades.