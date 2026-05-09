¡Disparó contra la PNC! Capturan a “Sharky” tras persecución policial

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El detenido es un presunto terrorista que intentó escapar de las fuerzas de seguridad luego de que les disparara.

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William Daniel Vega Olivares, de 24 años, alias "Sharky", quien fue identificado como integrante del Barrio 18, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), en el asentamiento Santos de Israel, a un costado de la colonia La Dignidad, en Escuintla.

La detención se dio luego de que Vega Olivares disparara contra agentes policiales tras verse descubierto, lo que originó una persecución que culminó en un río de aguas negras, donde finalmente fue reducido al orden, según indicó Edwin Monroy, vocero de la PNC.

(Foto: PNC)

En el procedimiento se le incautó una pistola marca Bull Cherokee calibre 9 milímetros, con un cargador y diez cartuchos útiles, arma que portaba de manera ilegal.

Las investigaciones preliminares señalan que alias "Sharky" es presunto sicario dedicado a realizar ataques armados contra pilotos del transporte colectivo, hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades.

(Foto: PNC)

Con antecedentes

Cabe destacar que Vega Olivares había salido de prisión hace un mes, tras cumplir condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla por portación ilegal de arma de fuego.

Además, registra tres antecedentes penales: uno por hurto cometido el 6 de junio de 2025, otro por posesión de droga para consumo en noviembre del mismo año, y el tercero por portación ilegal de arma de fuego.

(Foto: PNC)

La PNC subrayó que el arma incautada se encuentra solvente y será analizada para determinar si estuvo vinculada a otros hechos delictivos en el departamento. No se reportaron heridos.