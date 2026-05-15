¡Disparos! Ataque armado deja dos heridos en zona 1

Vecinos y comerciantes fueron alertados luego de que se registrara una balacera a inmediaciones del mercado Colón, específicamente en la 14 avenida y 7a. calle de la zona 1, en la ciudad capital.

Dos personas fueron atacadas a balazos, por lo que se dio aviso a Bomberos Municipales, quienes al arribar al lugar de los hechos, le brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, quienes resultaron heridos.

Las víctimas fueron identificadas como: José Estuardo Alonzo Chávez, 25 años, quien sufrió heridas en el hombro derecho; mientras, Adonis Giovanni Díaz Medina, de 28, quien fue herido en la espalda.

Las víctimas sufrieron graves heridas de bala. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas trasladaron a ambos heridos a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para que pudieran recibir atención médica especializada.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia ocurrido durante la tarde de este viernes 15 de mayo.

La escena quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y de peritos del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes, según indicaron los bomberos del casco rojo.

Las víctimas fueron atacadas a balazos por desconocidos. (Foto: Bomberos Municipales)