Lazare, el perro considerado "el más viejo del mundo" muere a los 30 años

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Lazare murió a los 30 años y cinco meses, semanas después de que su primera dueña falleciera.

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado "el perro más viejo del mundo", murió a los 30 años, informó su dueña este viernes 15 de mayo.

Lazare, un "spaniel toy" con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.

Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que ella murió y fue entregado a un refugio de animales.

Lazare, era un perro de raza spaniel francés que nació el 4 de diciembre de 1995. (Foto: AFP)

Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se encandiló del perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó. Boudol había planeado inicialmente encontrar una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia.

El animal murió apenas unas semanas después. "Eras nuestro pequeño bebé abuelito", escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram. "Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te quería tanto", dijo.

Lazare murió en los brazos de su reciente dueña, Ophelie Boudol, la noche del passado 14 de mayo. (Foto: AFP)

"Personalidad muy entrañable"

Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día. Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz.

"De verdad tiene una personalidad muy entrañable", dijo mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.

Lazare ya no podía oír ni ver y utilizaba pañales. (Foto: AFP)

Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que "podría ser el perro más viejo del mundo". Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible récord a modo de broma, añadió ella.

Consultados por AFP, los organizadores del Guinness World Records indicaron que no habían recibido "ningún formulario de registro ni evidencia asociada" antes del fallecimiento de Lazare, y por ello no podían confirmar si era poseedor del récord.

Muere a los 30 años el perro Lazare, considerado el más viejo del mundohttps://t.co/zAbhpr2OLO pic.twitter.com/9K688sGPqV — ABC.es (@abc_es) May 15, 2026

Bobi

Un perro portugués de la raza "Rafeiro do Alentejo" llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.

Pero una revisión en 2024 determinó que no había suficientes pruebas concluyentes sobre su edad.

El perro Bobi murió a los 31 años en 2023, según el sitio web del Guinness World Records. (Foto: AFP)

*Con información de AFP