MEM establece periodo de acondicionamiento para la implementación de gasolina E10

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Las autoridades del MEM implementarán una fase técnica de verificación, seguimiento y aseguramiento del suministro del combustible E10. Esto, con la finalidad de que sea "imperceptible" para el guatemalteco.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció una reforma al artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante que permitirá desarrollar una etapa técnica de acondicionamiento para la implementación del programa de gasolina E10.

La cartera de Energía y Minas enfatizó que dicha modificación no afectará la fecha de inicio prevista para el 30 de junio de 2026.

Durante una conferencia de prensa, el viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, informó que la modificación busca fortalecer la puesta en marcha del Programa Nacional de Alcohol Carburante.

Según el funcionario esto se logrará mediante una mayor flexibilidad operativa en el procedimiento de seguridad de suministro contemplado en la normativa vigente.

Agregó que la reforma permitirá ejecutar, entre el 30 de junio y el 21 de agosto de 2026, una "fase técnica de puesta en marcha, verificación, seguimiento y aseguramiento del suministro", con el objetivo de consolidar las condiciones necesarias para la operación integral del programa.

La implementación de la gasolina E10 en el país no se retrasará sigue vigente para el 30 de junio próximo. (Foto: Archivo / Soy502)

Barrios enfatizó que la medida no representa una suspensión ni un aplazamiento del uso de la mezcla E10.

"El programa no se detiene ni se pospone. Por el contrario, el procedimiento de seguridad de suministro inicia el 30 de junio de 2026, tal como ha sido previsto en la norma vigente", afirmó el representante del MEM.

Añadió que esta etapa permitirá que productores, distribuidores y demás actores de la cadena de suministro desarrollen de forma ordenada las actividades técnicas, logísticas, regulatorias y de control necesarias para garantizar una implementación exitosa de la mezcla de gasolina con 10% de etanol.

Entre las acciones contempladas durante el periodo de acondicionamiento figuran la verificación de las condiciones técnicas de almacenamiento y mezcla, la confirmación de la disponibilidad efectiva de alcohol carburante y combustibles para la mezcla.

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Asimismo, la validación de procedimientos operativos y controles de calidad, así como la comprobación de la trazabilidad documental y técnica de los combustibles.

También se llevará a cabo un seguimiento permanente de las condiciones necesarias para garantizar un abastecimiento continuo en todo el territorio nacional y se concluirán procesos que permitan operativizar plenamente el suministro y la participación de los distintos actores.

El viceministro señaló que la experiencia internacional demuestra que los proyectos industriales de esta magnitud "requieren una fase inicial de puesta en marcha para verificar el funcionamiento coordinado de los sistemas de almacenamiento, mezcla, control de calidad, trazabilidad, abastecimiento y monitoreo antes de alcanzar una operación estabilizada".

La reforma también toma en cuenta las condiciones que han afectado al mercado internacional de hidrocarburos durante 2026, incluyendo cambios en las rutas comerciales, la logística internacional y las dinámicas de abastecimiento derivadas del contexto geopolítico global.

El MEM busca garantizar una implementación ordenada y eficiente de la gasolina E10 en el país. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el MEM, estos factores hacen recomendable contar con mecanismos que otorguen una mayor capacidad de adaptación operativa durante la fase inicial de implementación de la gasolina E10.

Las autoridades indicaron que entre el 30 de junio y el 21 de agosto se desarrollarán actividades de acondicionamiento, calibración, verificación y aseguramiento del suministro para garantizar que el programa se implemente de forma eficiente y segura.

Barrios aseguró que "el proceso se desarrolla de manera gradual, ordenada y con respaldo técnico, siguiendo buenas prácticas internacionales".

Añadió que la cartera "busca garantizar combustibles de calidad, un abastecimiento continuo y la protección de los consumidores durante la transición hacia el uso de alcohol carburante en el país".