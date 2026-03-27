¡Disparos! Ataque armado deja a un hombre herido este viernes

Socorristas trasladaron a la víctima de emergencia de un centro asistencial.
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Un incidente armado dejó a un hombre herido este viernes 27 de marzo en la 10a. avenida y diagonal 9, en la zona 6 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de bala.
Se trata de Mario Geovany Guzman Guzman, de aproximadamente 30 años, según indicaron los socorristas, quienes lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a los vecinos del sector.