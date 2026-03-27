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¡Disparos! Ataque armado deja a un hombre herido este viernes

  • Por Geber Osorio
27 de marzo de 2026, 10:47
Ciudad de Guatemala
La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras presentar heridas de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras presentar heridas de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Socorristas trasladaron a la víctima de emergencia de un centro asistencial.

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Un incidente armado dejó a un hombre herido este viernes 27 de marzo en la 10a. avenida y diagonal 9, en la zona 6 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de bala.

Se trata de Mario Geovany Guzman Guzman, de aproximadamente 30 años, según indicaron los socorristas, quienes lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La víctima fue identificada como Mario Geovany Guzman Guzman. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima fue identificada como Mario Geovany Guzman Guzman. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a los vecinos del sector. 

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