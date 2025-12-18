Distribuidoras de electricidad refuerzan planes de servicio en fiestas de fin de año

-

Hacen un llamado a la población a usar la energía con precaución, evitar conexiones improvisadas y revisar las instalaciones del hogar, como una medida básica para prevenir problemas durante las fiestas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! El Furgón Gamer de la MuniGuate está llevando la fiesta a tu zona

Con la llegada de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, las empresas distribuidoras de energía eléctrica anunciaron acciones especiales para asegurar que el servicio se mantenga estable en los días de mayor consumo, es decir, cuando las reuniones familiares, la decoración y el turismo elevan la demanda.

En el caso de Energuate, la compañía implementará un plan preventivo del 23 de diciembre al 2 de enero 2026, que incluye la presencia de brigadas de respuesta en distintas regiones del país, así como la disponibilidad de equipos y vehículos para atender fallas de forma inmediata.

(Imagen: ENERGUATE)

La atención se concentrará en zonas turísticas con alta afluencia de visitantes, como playas en Santa Rosa, San Marcos y Retalhuleu, así como destinos en Sololá, Quiché, Izabal y Petén donde el uso de energía suele incrementarse durante estas fechas. Durante este período, también se dejarán en pausa los trabajos de mantenimiento programados.

Por su parte EEGSA activará una condición de alerta entre el 22 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con todo su personal activo para responder ante cualquier interrupción.

La empresa informó que se pondrá especial atención en lugares como Puerto San José, Iztapa y Antigua Guatemala, en donde el consumo eléctrico puede aumentar de manera significativa por las actividades en esta temporada.

(Imagen: EEGSA)

Ambas distribuidoras indicaron que mantendrán abiertos sus canales de atención para que los usuarios puedan reportar inconvenientes o solicitar apoyo.

ENERGUATE: Oficina Telefónica y WhatsApp al 2385-2222, además de sus plataformas digitales.

EEGSA: Teleservicio y WhatsApp 2277-7000, sitio web www.eegsa.com y plataformas digitales.

Además, hicieron un llamado a la población a usar la energía con precaución, evitar conexiones improvisadas y revisar las instalaciones del hogar, como una medida básica para prevenir problemas durante las fiestas.