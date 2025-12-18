¡Atención! El Furgón Gamer de la MuniGuate está llevando la fiesta a tu zona

-

La Municipalidad de Guatemala ha puesto en marcha el Furgón Gamer, un bus totalmente equipado que lleva el gaming de primer nivel a los parques. Esta innovadora iniciativa busca conectar a la juventud capitalina a través de torneos de videojuegos.

La Municipalidad de Guatemala ha lanzado el Furgón Gamer, una propuesta que busca cambiar la forma de vivir el entretenimiento por parte de los jóvenes y conectar con su comunidad. El bus totalmente equipado recorre distintas zonas de la capital para transformar las alcaldías auxiliares y parques en centros de competencia para los gamers.

"Estas iniciativas conectan a la juventud con oportunidades para compartir, aprender y disfrutar," comentó uno de los miembros de Comunidad Juvenil MuniGuate, responsables de la operación del proyecto.

El Furgón Gamer visita las diferentes zonas de la ciudad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La iniciativa es lanzada por la Dirección de Desarrollo Social, se ofrece equipamiento de primer nivel, incluye consolas Nintendo Switch con títulos favoritos del público como Mario Kart 8, Smash Bros y Super Mario Wonder, además de PlayStation 5 con juegos de alta energía como Mortal Kombat 11 y FIFA 25.

Cada visita al Furgón Gamer se convierte en una experiencia completa. Los torneos organizados permiten que los participantes demuestren su talento y pasión, mientras los ganadores reciben diplomas y trofeos.

Como siempre, los ganadores de las partidas reciben reconocimientos especiales. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El proyecto ha demostrado su versatilidad al complementar eventos como la Mega Feria del Empleo para Jóvenes, mostrando que los videojuegos también ayudan a descubrir talentos, desarrollar habilidades y abrir nuevas puertas.

Estas iniciativas reafirman que Guatemala es un lugar de oportunidades, donde la juventud y la tecnología se encuentran para crear experiencias transformadoras. Para conocer las próximas visitas es necesario mantenerse al día con las redes de la comuna donde se anuncian las visitas.

El furgón lleva diversión a los jóvenes. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Actividades como esta reflejan la creciente relevancia del segmento gamer en Guatemala. Este mercado en auge se valora por su potencial para desarrollar habilidades cognitivas y crear comunidades.