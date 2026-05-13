MP evita detallar cómo será proceso de transición entre Consuelo Porras y García Luna

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A poco menos de cinco días para el relevo de la máxima autoridad del MP, aún no hay información sobre un proceso de transición.

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El Ministerio Público (MP) evitó confirmar si se desarrollará un proceso de transición entre la actual fiscal general Consuelo Porras y el fiscal general designado para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna.

Luego de que la Presidencia de la República informara que notificó oficialmente al MP sobre la designación de García Luna, Soy502 consultó a la Unidad de Comunicación Social de la institución sobre las acciones que se implementarán previo al relevo en la jefatura del Ministerio Público.

En la consulta enviada al ente investigador se preguntó específicamente si existiría un acercamiento entre García Luna y Porras para coordinar una transición en el cargo.

También se pidió confirmar si se realizarían reuniones, traslados de información institucional o acercamientos con jefes de distintas fiscalías y unidades antes de la toma de posesión.

Gabriel García Luna, será el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, en su respuesta oficial el Ministerio Público omitió pronunciarse sobre si existirá un proceso de transición entre las actuales y futuras autoridades.

Tampoco se brindó información sobre si el proceso incluiría mecanismos administrativos o técnicos para garantizar el relevo en la dirección de la institución.

"El Ministerio Público confirma la recepción del documento remitido por la Secretaría General de la Presidencia", respondió la institución.

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El MP añadió que "los detalles logísticos, de prensa y lo relacionado con el acto de transición se estarán informando oportunamente", que omitió precisar si habrá reuniones, coordinación institucional o entrega de información oficial.

La falta de detalles ocurre a pocos días de que concluya el mandato de Consuelo Porras y de que García Luna deba asumir la jefatura del ente investigador el próximo 17 de mayo.

Hasta el momento, el MP tampoco ha informado públicamente si se establecerán mesas de trabajo, encuentros protocolarios o mecanismos de coordinación interna para el cambio de mando.