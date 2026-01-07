El divertido casting de Adria Arjona para la revista W

-

La actriz habló sobre su camino hacia Hollywood para la revista W.

Adria Arjona vuelve a acaparar miradas y titulares. Aunque creció entre artistas, la actriz de 33 años confiesa que su salto a Hollywood no fue un paseo fácil y así lo compartió en una charla con la revista W donde fue parte de la edición especial de Mejores actuaciones y participó en un divertido video.

Arjona lleva una camisa de pijama de Dolce & Gabbana. (Foto: W Magazine)

Hija del cantautor Ricardo Arjona y de una ex Miss Puerto Rico, revela que su padre incluso la alejó del arte: no quería que entrara "en cualquier lugar cerca de las artes" por "lo difícil que es y el sufrimiento" que implica.

Pero Adria hizo oídos sordos. Se formó en Nueva York, apareció en True Detective y hoy encadena proyectos de alto perfil.

La hija de Ricardo Arjona brilla con luz propia en Hollywood. (Foto: W Magazine)

Tras el éxito de Hit Man, ahora sorprende con Splitsville, una comedia cargada de sexo, accidentes y divorcios exprés. "Fue el comienzo de guion más desquiciado que jamás había leído", admite.

Entre anécdotas, Arjona compartió que en su niñez solía tener amigos imaginarios. "Sí, solía ser profesora y tenía alumnos. Los calificaba. Se me ocurrían cosas", admite.

Adria Arjona luce top y falda de Hermès; collar de Tiffany & Co. (Foto: W Magazine)

La actriz deja claro que no piensa frenar. Si su padre soñó con verla estudiar derecho, ella responde sin rodeos: "Claro que no. Aquí estoy".

En la entrevista con W, Adria habla con humor de escenas incómodas, tatuajes, fantasmas y moda, y confirma que apostar por sí misma valió la pena.